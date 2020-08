Graça Freitas referiu, sobre a medida que obriga a um isolamento de 14 dias a crianças retiradas às famílias, mesmo em caso de teste negativo à covid-19, que "isolar não é abandonar".Durante a conferência de imprensa que acompanha o boletim epidemiológico da covid-19 desta quarta-feira, a diretora-geral da Saúde refere que o "isolamento serve para proteger os outros", lembrando que tanto crianças como idosos devem "ter apoio sempre".A diretora-geral de Saúde apontou que o período de incubação está fixado em 14 dias, mas se houver dados futuros a indicar que a doença tem um período menor, a DGS estará pronta para rever a duração do período de isolamento. A Segurança Social disse esta quarta-feira ao jornal Público estar a rever a orientação.Já a ministra da saúde reforçou que estas crianças "não ficam abandonadas nem deixam de receber carinho".Graça Freitas admitiu que a norma está a ser revista mas frisou que os 14 dias estão definidos a nível internacional como o período de incubação da doença.A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmouainda que os novos casos de covid-19 na região Norte têm maioritariamente a origem da transmissão identificada ou em investigação, estando associados a situações surgidas em agrupamentos de centros de saúde. "Destaco a Cabreira - Gerês e Feira - Arouca, além de outros locais que já tínhamos anteriormente identificado, como a Póvoa de Varzim - Vila do Conde, enquanto agrupamentos de centros de saúde", declarou Marta Temido durante a habitual conferência de imprensa, em Lisboa, para atualizar a informação relativa à pandemia de covid-19.

De acordo com a ministra, os novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo (59% do total do país), estão sobretudo associados aos contágios verificados no Hospital de Vila Franca de Xira e em duas estruturas residenciais para idosos, em Santarém e em Setúbal. Muitos dos novos casos ativos, disse, estão associados a surtos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 820.000 mortes e infetou mais de 23,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.807 pessoas das 56.274 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da DGS.



