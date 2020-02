30 a 50 chineses estão em isolamento voluntário dentro das próprias casas, em Portugal, depois de terem regressado da China, confirmou esta sexta-feira o embaixador chinês em Portugal.A Diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, disse esta sexta-feira que esta é uma medida preventiva, uma "situação de civismo, para não criar alarme. São pessoas saudáveis, com risco quase zero, apenas para tranquilizar estrangeiros."Graça Freitas considera este isolamento voluntário um "ato solidário", tomado essencialmente para evitar o alarmismo social.A Direção-Geral de Saúde marcou para as 14h uma conferência de imprensa, na sede do organismo em Lisboa. É uma conferência de imprensa para "fazer o ponto de situação relativamente à infeção por novo coronavírus (COVID-19)", lê-se no comunicado, que confirma que "estará presente a Diretora-Geral da Saúde, Dr.ª Graça Freitas".Nesta fase, oficialmente há 16 casos suspeitos sobre os quais se aguardam resultados dos testes que foram feitos.