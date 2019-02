Vítima mortal tinha cerca de 53 anos. Agressor é um ex-companheiro, de 54 anos.

Uma mulher foi morta a tiro, este domingo à noite, na Golegã, distrito de Santarém. A informação foi confirmada ao Correio da Manhã pelo CDOS de Santarém.



A vítima, Ana Maria Silva, tinha 53 anos e residia no concelho vizinho da Chamusca.



O suspeito do crime, que num primeiro momento se terá posto em fuga, foi entretanto detido. Ao que o CM apurou, trata-se de um homem de 54 anos que seria um ex-companheiro da vítima.



O crime ocorreu no parque de estacionamento da Dancetería São Martinho, junto à Estrada Municipal 118. O alerta foi dado às 23h45. A investigação do caso está agora a cargo da Polícia Judiciária.