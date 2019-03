Despiste seguido de atropelamento mata duas mulheres em Castro Daire

Carro despistou-se e atingiu mortalmente duas pessoas.

Um despiste, seguido de atropelamento, vitimou esta sexta-feira duas mulheres em Castro Daire, no distrito de Viseu.



O acidente aconteceu junto à aldeia de Fareginhas, na EN 225. As vítimas estariam a caminhar junto à berma da estrada quando foram colhidas.



As vítimas não tiveram tempo de reagir ao despiste do veículo e sofreram ferimentos muito graves, que se revelaram fatais. O condutor do veículo também sofreu ferimentos, mas não serão graves.



O INEM ainda deslocou um helicóptero para o local, mas já não foi possível salvar as duas vidas.



Em atualização.