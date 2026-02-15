Sábado – Pense por si

Desfile de Carnaval da Mealhada adiado devido ao mau tempo

Lusa 17:41

A organização adiantou que se mantêm as datas do desfile noturno de segunda-feira e da tarde de terça-feira, a partir das 14:30.

O desfile de carnaval na Mealhada, distrito de Aveiro, que tinha como rei o ator e apresentador João Baião, foi cancelado esta tarde devido ao mau tempo, anunciou a organização.

Numa mensagem nas redes sociais, minutos antes do início do corso, a Associação do Carnaval da Bairrada deu conta do cancelamento, mantendo a festa numa tenda a partir das 16h00 com as escolas de samba.

A Associação do Carnaval da Bairrada informou ainda que os espetadores podem devolver os bilhetes ou guardar para um dos outros dois dias.

Nas redes sociais, sucedem-se as críticas ao cancelamento do Carnaval em cima da hora.

Apesar das tentativas, não foi possível à agência Lusa obter esclarecimentos do presidente da Associação do Carnaval da Bairrada.

O evento, que conta com o apoio do Município da Mealhada, tinha com o Rei o apresentador televisivo João Baião, que ia desfilar com as quatro escolas de samba participantes - GRES Amigos da Tijuca, GRES Batuque, GRES Real Imperatriz e Sócios da Mangueira e de grupos apeados.

Ao apostar num rei português, a Associação do Carnaval da Bairrada (ACB) quebrou a tradição de ter uma personalidade brasileira nos desfiles, no entanto, decidiu apostar "em fazer reviver a presença da Miss Bairrada como rainha, ao lado do apresentador e ator João Baião".

"Para a rainha do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, vamos recuperar uma tradição perdida que é a eleição da Miss Bairrada. A Miss Bairrada, mais do que um título de beleza, será a embaixadora da cultura, das tradições e dos valores bairradinos, assumindo, ao longo do seu reinado, um papel ativo na promoção da região", informou, ainda em dezembro, o presidente da Associação do Carnaval da Bairrada.

Segundo a organização, o percurso do desfile seria idêntico ao dos anos anteriores, no centro da cidade, com saída junto aos CTT e final na Praça do Choupal, com zonas de bancadas junto ao Tribunal e na avenida 25 de Abril.

