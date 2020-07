Não é a única voz no PSD a discordar do fim dos debates quinzenais, mas é o primeiro deputado a oficializar essa posição, com a apresentação de uma declaração de voto. Pedro Rodrigues diz que as mudanças propostas pelo líder "significam, no essencial, uma profunda desvalorização e descredibilização do Parlamento" e recorda que "o PSD, ao longo da sua historia, sempre defendeu a democracia parlamentar"."As propostas hoje formuladas pelo PSD significam a afirmação da convicção da primazia do poder executivo face à Assembleia representativa dos cidadãos portugueses. Ora, não só essa convicção não encontra acolhimento no espírito que presidiu à definição da arquitetura do nosso sistema politico, como, por outro lado, caminha em sentido contrário à tradição e ao ideário do PSD", lê-se na declaração de voto a que ateve acesso.No texto, Pedro Rodrigues assume não se rever nas propostas do seu partido para o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro e para incluir "não deputados" nas comissões de inquérito e numa nova comissão da transparência."Entendo que as referidas propostas significam, no essencial, uma profunda desvalorização e descredibilização do Parlamento, além de significarem uma diminuição considerável da capacidade de intervenção da Assembleia da República no exercício da atividade de fiscalização da atividade do Governo e do processo de construção europeia, com a qual não me posso, em consciência, rever", declara o deputado.Para Pedro Rodrigues, "a afirmação da credibilização do sistema político e da aproximação entre eleitos e eleitores, passa pelo aprofundamento das competências da Assembleia da República, pelo aprofundamento dos mecanismos de fiscalização da atividade politica do Governo e pela introdução de maior transparência na atividade parlamentar, e nunca pelo contrário"."Nesse sentido, não posso deixar de manifestar, em consciência, a minha posição de profunda discordância de principio com o sentido global das propostas hoje apresentadas pelo PSD que propõe a alteração da Lei dos Inquéritos Parlamentares, da Lei relativa ao Acompanhamento, Apreciação e Pronuncia da AR no âmbito do processo de construção da União Europeia, bem como do Regimento da Assembleia da República", conclui.Não é a primeira vez que Pedro Rodrigues surge desalinhado com a direção do partido enquanto deputado nesta legislatura. Em maio, demitiu-se mesmo do cargo de coordenação na Comissão de Trabalho e Segurança Social, assumindo que o fazia por se sentir excluído do processo de decisão levado a cabo por Rio."Não posso de modo algum manter-me indiferente à circunstância de decisões extraordinariamente importantes e estratégicas no domínio das áreas sob a responsabilidade da 10.ª comissão serem tomadas sem a minha participação, tomando sistematicamente conhecimento das mesmas pela comunicação social ou no momento em que as mesmas se materializam", escreveu na carta de demissão.Em fevereiro, já se tinha demarcado da forma como a liderança do PSD não propôs um referendo à eutanásia, contrariando o que tinha sido aprovado em Congresso pelo partido."É incompreensível que não só se ignore essa decisão, como se recuse reiteradamente em debatê-la no âmbito do grupo parlamentar, como se negando a realidade significasse a sua alteração", disse na altura numa carta citada pela Lusa.