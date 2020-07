"Sempre dissemos que no momento em que partíssemos para o desconfinamento o risco aumentaria", afirmou o primeiro-ministro depois da reunião com as autoridades locais em Loures, concelho com duas freguesias em estado de calamidade devido à pandemia de Covid-19. À saída da reunião, António Costa repetiu: "é prematuro estar a aligeirar as medidas".





ão devemos desvalorizar o facto de haver, em alguns locais muito precisos, uma taxa de incidência muito elevada",

que excluem Portugal dos corredores aéreos abertos por vários países europeus,

"Manifestamente é injusto. É injusto incluir Portugal em listas vermelhas. Quem veja essas classificações, parece que estamos numa situação de risco generalizado e muito elevado comparativamente com outros", disse.

O chefe do Governo explicou que os valores dos contágios que levaram que levaram a esta exclusão se devem ao "grande esforço de testagem", ressalvando que

Há países que só testam situações sintomáticas, outros que testam assintomáticos. Há outros que só testam casos suspeitos, outros que vão à procura de grupos específicos

António Costa considerou ainda que há casos de países que são colocados nas linhas vermelhas por "retaliação". "Como havia países que os puseram em listas vermelhas, retaliaram", criticou.

"Nreferiu Costa.Sobre as listas vermelhas,o primeiro-ministro considerou "injusto" e falou em "retaliação".a Europa tem de considerar a testagem diferente em cada país: "". Estas diferenças, garantiu, geram "discrepâncias na realidade".