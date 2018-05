Mais uma demissão no Conselho Directivo do Sporting. Bruno Mascarenhas apresentou a demissão do seu cargo de vogal na direcção de Bruno de Carvalho.A informação foi avançada pelo presidente demissionário da Assembleia-Geral do clube, Jaime Marta Soares, em declarações à TSF.

Sendo representante do Sporting em assuntos na Liga de Clubes, Mascarenhas desempenhava um elemento importante na estrutura directiva.

Esta quinta-feira, já se tinha verificado a saída de vários membros do Conselho Directivo como António Rebelo, Luís Loureiro e os suplentes Jorge Sanches e Rita Matos. Com a saída de Bruno Mascarenhas, ficam a faltar três demissões para a perda de maioria por parte do actual orgão social do Sporting.

(notícia em actualização)