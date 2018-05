As datas continuam a não bater certo: ontem, quarta-feira, 24 de Maio, a sociedade "Prática Magenta" actualizou o seu histórico de actos societários, referindo que Pedro Siza Vieira, ministro adjunto de António Costa, renunciou ao cargo de sócio-gerente a 15 de Dezembro de 2017. Porém, quando apresentou a sua declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional, a 21 deste último mês, Pedro Siza Vieira ainda fez constar o seu cargo de sócio-gerente. Ou seja, seis dias depois de ter renunciado ao cargo, o ministro declarou ao Constitucional que ainda o mantinha. Este é mais um dado numa série de episódios envolvendo Pedro Silva Vieira e a sua ligação à empresa Práctica Magente, criada 24 horas antes de tomar posse como membro do governo de António Costa.



Pedro Siza Vieira assumiu a pasta de ministro-adjunto do primeiro-ministro, António Costa, a 21 de Outubro de 2017. No dia anterior, suspendeu a sua inscrição na Ordem dos Advogados e, juntamente com a mulher, Ana Siza Vieira, criou a "Práctica Magente", uma sociedade imobiliária, vocacionada para a administração de bens próprios e alheios, assim como actividades de consultadoria.





Seria já a 30 de Janeiro deste ano que Siza Vieira foi confrontado com a pergunta se detinha algum cargo societário e a resposta chegaria aos serviços do Parlamento logo no dia seguinte, pela manhã. Na resposta, o ministro-Adjunto explicava que tinha sido, de facto, sócio-gerente, mas que já tinha cessado funções.

Os serviços e deputados não terão ficado satisfeitos com a resposta e pediram que o ministro fosse mais específico e dissesse as datas em que tinha cessado a gerência da empresa. Siza Vieira referiu apenas o ano de 2017 como a data, sem especificar dia ou mês em que o tinha feito. Agora surge um documento a dizer que a renúncia aconteceu a 15 de Dezembro de 2017.



A lei portuguesa é clara para situações como a do ministro-Adjunto. Segundo a lei das incompatibilidades e impedimentos dos titulares dos cargos públicos, os membros do Governo estão debaixo de um regime de exclusividade. Diz o artigo 4º: "É incompatível com quaisquer outras funções profissionais remuneradas ou não, bem como com a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas colectivas de fins lucrativos". Já o artigo 10º explica que a sanção prevista é, para "os titulares de cargos de natureza não electiva, com a excepção do primeiro-ministro, a demissão".



Mas a gerência da empresa "Prática Magenta" não foi a única incompatibilidade cometida pelo ministro. Um dia antes de entrar para o Governo, solicitou a sua suspensão da advocacia junto da Ordem dos Advogados. E o Estatuto da Ordem dos Advogados prevê a incompatibilidade da profissão com as funções de "medidador mobiliário ou imobiliário".



A acumulação da profissão de advogados com a gerência de sociedades imobiliárias tem gerados, nos últimos anos, algum debate interno na Ordem. Num parecer sobre a questão pode ler-se: "É incompatível com o exercício da advocacia a actividade de mediador imobiliário, agente ou contratado do respectivo serviço, nestes se enquadrando os gerentes, sócios ou não, das sociedades de mediação imobiliária".