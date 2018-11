Penas sucessivas podem levar a que o limite máximo de 25 anos seja ultrapassado.

Constantino Dias Oliveira foi condenado a 39 anos de prisão por crimes de burla e falsificação nos anos 1980 e 1990, um total que se explica devido a penas sucessivas. Detido no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo desde 2002, ainda tem 16 anos de penas pela frente - e considera que está a cumprir pena de prisão perpétua.



"Não matei, não violei, não trafiquei. Pratiquei crimes contra o património, nunca contra pessoas. Confessei sem reservas todos os factos - muitos. Pelos erros praticados me desculpo, assumo e amarguradamente me arrependo", escreveu numa das cartas que enviou ao jornal Público.



A Constituição da República define que não existem penas perpétuas em Portugal e que "o limite máximo da pena de prisão é de 25 anos nos casos previstos na lei", acrescentando que "em caso algum pode ser excedido" este limite. Como se explica a possibilidade desta pena? Em 2012, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça determinou que, "desde que haja sucessão de crimes ou um crime continuado, nada impede que um determinado arguido cumpra diversas penas de 25 anos de prisão".



Quando as penas se cumprem sucessivamente, o condenado começa a cumprir a metade da segunda pena quando concluir a primeira metade da primeira pena. A liberdade condicional de Constantino Oliveira devia ocorrer em 2021, mas, explica o mesmo jornal, quando se está perante cúmulos sucessivos esta prerrogativa fica suspensa.



De acordo com o Público, um dos cúmulos jurídicos foi decretado sem conhecimento do tribunal de que existiam outros dois processos - relativos a outros crimes - que avançavam em paralelo. Além disso, pelo menos um conjunto de crimes tinha sido cometido antes da decisão definitiva dos tribunais, o que permitia que as penas fossem agregadas.



"O que acontece muitas vezes é que o tribunal que está a decidir não tem conhecimento de que outros processos estão pendentes noutros tribunais e, se não tiver, em vez de decidir por um cúmulo jurídico, acaba por haver execução sucessiva de penas e podemos ter pessoas a cumprir no total mais do que os 25 anos de prisão", explicou o especialista em Direito Penal André Lamas Leite ao Público. "Não sou muitos os casos, mas é possível", admitiu.



Em resposta ao diário, a Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais disse "não ter" informação estatística sobre quantos reclusos existem a cumprir penas ou cúmulos sucessivos porque "o registo das penas se faz em função da sua dimensão e não do número de penas de que as pessoas possam ser objecto".