Manuel da Cunha Amorim estava encarregue de fechar um contrato com a Câmara Municipal de Penamacor para a venda de produtos informáticos. O sócio gerente da ANO – Sistemas de Informação e Serviços apresentou a sua proposta para fornecer cartões de munícipes à autarquia, mas temia que a mesma não aceitasse a sua proposta de 70.000 euros. Então o sócio engendrou um plano para seduzir os autarcas e conseguir o investimento nos seus serviços (e possivelmente conseguir a simpatia para poder vender mais produtos no futuro). Convidou cerca de 30 autarcas para uma viagem a Istambul com todas as despesas pagas, incluindo um cruzeiro e visitas ao bazar egípcio da cidade turca. Pelo meio dos passeios e refeições houve tempo para duas "reuniões (ditas) de trabalho" durante o intervalo dos "passeios turísticos", acusa o Ministério Público.

A alegada viagem de lazer parece ter surtido efeito, até porque depois da alegada viagem de negócios, a Câmara de Penamacor adquiriu dezenas de serviços informáticos à ANO num valor superior a 60 mil euros.

O Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra acusa o presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal de Penamacor do crime de "recebimento indevido de vantagem" pela viagem realizada entre 18 e 21 de abril de 2015 (entre um sábado e uma terça-feira) e pede que os mesmos sejam afastados das suas funções. Na viagem participaram um total de 30 autarcas de 15 municípios governados por PS e PSD, responsáveis de duas empresas municipais e de uma comunidade intermunicipal. O custo total da viagem foi de 35.635 euros, pagos na sua totalidade pela ANO. Não há ainda acusações para os restantes 28 autarcas, mas o Ministério Público está a investigar todos os casos.

E, apesar da presença de tantos autarcas, o MP só pediu a perda de mandato para António Luís Beites e Manuel Joaquim Robalo já que esta autarquia estava em processo de contratar a empresa. Segundo o Ministério Público, os convites foram endereçados não apenas para os autarcas adquirirem os serviços informáticos relativos aos cartões de munícipe, mas também a futuras soluções informáticas.

Esta tentativa terá sido bem sucedida já que, depois das viagens a Istambul, Penamacor adquiriu mais quatro serviços à ANO, tendo renovado três deles, entre novembro de 2015 e agosto de 2018. Ao todo, a autarquia adquiriu serviços a esta empresa no valor total de €62.446,20. Num quadro apresentado pelo MP na acusação, o valor da aquisição do cartão do municípe ficou por €29.489,25, em vez dos cerca de €70.000 orçamentados inicialmente.

A viagem teve um custo total de 35 mil euros, pelo que o "recebimento indevido de vantagem" que terão beneficiado os dois autarcas de Penamacor ficou por 885 euros cada.

O Ministério Público acredita que a alegada estratégia da ANO para conseguir vender os programas foi bem-sucedida em Penamacor, uma vez que, depois da viagem, a autarquia renovou alguns contratos que tinham sido estabelecidos anteriormente e procedeu à celebração de um novo contrato "por "ajuste direto", bem como à aquisição de novas soluções e equipamentos.

A acompanhar os autarcas de Penamacor foram também funcionários das autarquias de Amarante, Amares, Baião, Cabeceiras de Basto, Ferreira do Alentejo, Leiria, Marco de Canaveses, Mêda, Mondim de Basto, Nordeste, Pinhel, Póvoa do Lanhoso, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Famalicão. Estes autarcas estão ainda a ser investigados pelo MP. A ação centrou-se em cada caso de forma individual para evitar "a formação de processos de grande dimensão".

Os procuradores justificam então as investigações e possíveis acusações separadas com a motivação de fazerem uma investigação mais aprofundada e metódica.

De acordo com o portal de contratos públicos, Amares e Ferreira do Alentejo foram as únicas de 15 autarquias que não adjudicaram qualquer contrato à ANO, nem antes nem depois da viagem. O concelho de Vila Nova de Famalicão foi o que mais contratos celebrou com a empresa que pagou as viagens: desde abril de 2015 foram celebrados 20 contratos no valor de mais de um milhão de euros.

Baião, presidido até 2017 por José Luís Carneiro, adjudicou à empresa informática, durante o mesmo período, 11 contratos no valor de 175 mil euros. Ao Público, o atual secretário de Estado das Comunidades Portuguesas garantiu que não participou na referida viagem à Turquia nem tem conhecimento de que algum dos vereadores da autarquia o tenha feito.