Crianças infetadas pela Covid-19 duplicaram desde maio

Mais do que duplicaram os casos de covid-19 em crianças com menos de 10 anos, durante o último mês e meio. Desde o início de maio, foram confirmados 500 casos do novo coronavírus em crianças - 224 destes só no mês de junho, que marcou o regresso do ensino pré-escolar. Isto quer dizer que um em cada quatro casos de Covid-19 em crianças foi diagnosticado desde que voltaram a abrir as creches.

São agora 897 as crianças entre os 0 e os 9 anos de idade que já testaram positivo para a Covid-19, com 56% destas a surgirem no boletim epidemiológico da DGS a partir deste mês de maio, ou seja, já após o levantamento de restrições e do estado de emergência em Portugal.

Após a reabertura das creches, a 1 de junho, já foram confirmadas 224 crianças com Covid-19 - 33% de todas as crianças desde o início de maio e 25% de todos os casos.

Os dados mais recentes da Covid-19 em Portugal revelam ainda que, no mesmo período, foram infetadas 576 crianças e jovens entre os 10 e os 19 anos de idade, quase 400 desde o regresso às aulas presenciais para alunos do ensino secundário nas disciplinas consideradas essenciais aos exames nacionais.

Isto significa que quase um em cada três casos da Covid-19 nesta faixa etária foram registados desde que se iniciou a segunda fase de desconfinamento e representam quase metade de todos os casos diagnosticados desde o início de maio.

Meia-idade continua a ser a população mais infetada pela Covid-19

As faixas etárias entre os 40 e 59 anos continuam a ser aquelas com maior número de infetados após o mês de maio e o início de junho, com mais de 10 mil dos 36 mil casos de Covid-19 no país.

No entanto, no último mês e meio, as faixas etárias com maior número de casos foram as de jovens adultos, entre os 20 e 39 anos: foram registados mais de quatro mil casos entre pessoas destas idades, as únicas duas faixas etárias com mais de dois mil casos confirmados desde o início de maio.

Maiores de 70 anos são a população com menos infetados em junho

Desde o início de junho, e graças ao crescimento de casos entre jovens com menos de 20 anos, as faixas etárias entre os 70 e 79 e de maiores de 80 anos são agora as que registam menos casos de Covid-19 por dia, o que também pode explicar o porquê das mortes causadas pela doenças estejam a decrescer nas últimas semanas.

Desde maio foram confirmadas as primeiras mortes nas faixas etárias entre 20-29 anos e 30-39 anos, mas o ritmo de mortes de maiores de 70 anos tem diminuído.

Estas duas faixas etárias - 70-79 anos e maiores de 80 anos - foram também as que registaram menos crescimentos durante o último mês e meio, subindo menos de 20%. Desde o início de maio, apenas as faixas etárias abaixo dos 40 anos registaram subidas acima dos 50% no número de casos e só a faixa de etária de 0-9 anos duplicou o número de casos.