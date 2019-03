Uma criança de nove anos foi amarrada no recreio pelos colegas de escola, em Mirandela. A mãe apresentou queixa, mas o coordenador das escolas garante que se trata de uma "situação pontual".





"Disseram-me que tinha sido atacado, durante o intervalo, no recreio, por três meninos da mesma turma, com idades entre os 9 e os 10 anos, e depois o meu filho confirmou que utilizaram uma corda para lhe amarrar os pés, as mãos e o pescoço", explicou ao JN.



A mãe revela que optou por denunciar o caso para que sejam tomadas medidas a tempo de evitar outros episódios. No entanto, o coordenador do agrupamento de escolas de Mirandela disse que se tratou de "uma situação pontual". No entanto, Vítor Esteves disse ainda que deu instruções para que "o caso seja esclarecido, em diálogo, com a mãe que fez a denúncia".

O caso terá ocorrido na passada quarta-feira, aquando do intervalo na escola básica do Convento, em Mirandela. Segundo contou a mãe do rapaz, Augusta Esteves, em declarações ao Jornal de Notícias, foi avisada de que o filho tinha sido atacado quando chegou à escola, pelos colegas da criança.