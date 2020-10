Covid-19. Vacinas podem chegar entre fim deste ano e início do próximo

O secretário de Estado da Saúde afirmou esta sexta-feira que o Governo e a Direção-Geral da Saúde estão "esperançosos" relativamente ao desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, que poderão chegar, segundo Diogo Serras Lopes, entre o fim de 2020 e o início de 2021. "Estamos esperançosos de que efetivamente estão a ser dados bons passos para que exista a disponibilidade de uma vacina entre o final deste ano e o princípio do próximo".





Portugal registou nas últimas 24 horas 4.656 novos casos de infeção, elevando o total para 137.272. Com mais 40 mortes confirmadas desde o dia anterior, o total de óbitos chegou aos 2 468.

Diogo Serras Lopes salientou, no entanto, que a quantidade destas vacinas deverá ser limitada. Os planos, explicou, "dependem de que vacinas e que quantidade de vacinas estarão disponíveis". O secretário de Estado adiantou ainda que a média de novos casos diários do novo coronavírus foi esta semana de 3.546, números "claramente superiores aos que foram verificados em março e que colocam pressão no Serviço Nacional de Saúde".