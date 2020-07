Covid-19: quatro pessoas morreram e 263 foram infetadas nas últimas 24 horas

Morreram quatro pessoas e 263 foram ifnetadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde deste sábado.Desde o início da pandemia já morreram em Portugal 1.716 e 49.955 foram infetadas pelo novo coronavírus. Foram dados como recuperados 35.010 pacientes.Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados mais 323 doentes. Há em Portugal 35.010 pessoas recuperadas da doença.Há 50 pessoas na Unidade de Cuidados Intensivos menos dois do que na passada sexta-feira e menos 10 pessoas internadas.

Lisboa e Vale do Tejo, onde tem havido mais surtos ativos, soma 25.293 casos, mais 183 infetados do que na véspera.

De acordo com o inquérito serológico levado a cabo por peritos do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, existem pelo menos 300 mil pessoas em Portugal que já foram infetadas com o novo coronavírus e, por isso, estarão imunes à Covid-19.