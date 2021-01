O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra só tem, por ora, uma vaga para doentes com covid-19 em situação considerada estável, disse, hoje, àfonte hospitalar.Num universo de 161 vagas, distribuídas por oito espaços, 160 estão preenchidas e há pacientes na Urgência do polo de S. Martinho do Bispo (Covões) à espera de vaga para internamento.Quanto a doentes críticos, repartidos pelos antigos HUC e pelo Hospital Geral (Covões), o panorama é um pouco mais animador em termos de ocupação de espaços. Num universo de 53 vagas, estão ocupadas 46 (87%).Em 37 lugares, correspondentes aos níveis I, II, III e IV, para doentes em estado crítico, há sete vagas. As 16 camas de uma unidade intermédia para internamento de utentes críticos no polo do CHUC em S. Martinho do Bispo estão preenchidas.Segundo fonte hospitalar, o panorama reflecte o abrandamento dos cuidados na quadra natalícia em matéria de transmissão do novo coronavírus.