A incidência da covid-19 teve o seu maior aumento desde a criação da matriz de risco. Segundo os valores do boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias foi de 224,6, mas o número ultrapassa já o limite de 240 casos por 100 mil habitantes se for contabilizado o número de novos casos de domingo e desta segunda-feira.



Na sexta-feira, data da última atualização, a incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal situava-se nos 189,4 casos por 100 mil habitantes, o que significa um aumento de mais de 35 casos por 100 mil habitantes no espaço de três dias.



Ao mesmo tempo, o índice de transmissibilidade do coronavírus SARS-CoV-2 voltou a aumentar para 1.19 - era de 1.16 na passada sexta-feira - e o território nacional regista agora o seu maior R(t) do vírus desde a criação da matriz de risco, em março. É preciso recuar até 11 de janeiro para encontrar um índice de transmissibilidade tão alto.