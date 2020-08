Covid-19: Portugal com mais um morto e 132 casos confirmados

Portugal regista hoje mais um morto e 132 casos confirmados de covid-19 em relação a domingo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 54.234 casos de infeção confirmados e 1779 mortes.





A região de Lisboa e Vale do Tejo regista a única morte ocorrida nas últimas 24 horas e mais 66 casos de infeção do que no domingo, com um total de 27.997 casos confirmados.

Portugal regista hoje 39.800 casos recuperados, mais 103 do que no domingo.

Nas últimas 24 horas o número de doentes internados em cuidados intensivos manteve-se inalterado nos 37 e o total de doentes internados nos hospitais subiu dos 325 para os 336 (mais 11).

Na região norte estão confirmados 19.514 casos de covid-19 desde o início da pandemia, 41 dos quais nas últimas 24 horas; a região centro contabiliza 4.591 casos confirmados (mais seis); o Alentejo regista 836 casos confirmados (mais 13), e o Algarve 980 casos (mais cinco).

Na região autónoma da Madeira contam-se 130 casos confirmados desde o início da pandemia (sem variação nas últimas 24 horas) e nenhum óbito; já nos Açores foi registado mais um caso (186) e mantêm-se as 15 mortes.

Quanto aos óbitos registados, o norte mantém-se como a região com o total de mortes mais elevado, com 840 registos, o centro tem 253 mortes, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem 632, o Alentejo 22 e o Algarve 17 mortos.

Portugal continua sem registo de mortes abaixo dos 20 anos e a faixa etária acima dos 80 anos continua a ser a mais atingida pela mortalidade por covid-19.

Quanto a casos confirmados, distribuem-se por todas as faixas etárias, sendo as idades até aos nove anos as menos afetadas por infeções.

O boletim da DGS deixou de fornecer números exatos sobre a distribuição demográfica de casos, mas, segundo o gráfico apresentado, as faixas etárias entre 30 e 39 anos e os 40 e os 49 anos continuam a ser as mais afetadas. Nos 132 novos casos registados nas últimas 24 horas, 72 são homens e 60 são mulheres.

Os dados indicam ainda que, do total das vítimas mortais, 896 são homens e 883 são mulheres.

Por faixas etárias, o gráfico mostra que o maior número de óbitos se concentra nas pessoas com mais de 80 anos, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos, entre 60 e 69 anos e entre 50 e 59 anos.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 35.568 pessoas (menos 174 do que na véspera).