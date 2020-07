Covid-19. Portugal com mais seis mortes e 291 casos de infeção

O número de vítimas mortais em Portugal devido à pandemia de Covid-19 aumentou este domingo para 1.660, tendo-se registado mais seis óbitos nas últimas 24 horas.Os casos de infeção subiram para 46.512, com um aumento de 291 casos confirmados desde o dia anterior.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), há no País 30.907 recuperados da doença, mais 252 nas últimas 24 horas.Dos 462 doentes internados (mais três), 64 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (menos quatro).Aguardam resultado laboratorial 1.638 pessoas.

A pandemia de Covid-19 já causou a morte a pelo menos 565.363 pessoas e infetou mais de 12,7 milhões em todo o mundo desde dezembro.



Pelo menos 6.792.900 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.