Covid-19: Portugal com mais 8 mortos e 331 infetados

Portugal regista hoje 1455 mortes relacionadas com a covid-19, mais 8 do que esta quarta-feira, e 33592 infetados, mais 331 , segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de quarta-feira, em que se registavam 1.447 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,6%. Já os casos e infeção subiram 1%.

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado maior número de novos casos nas últimas semanas, há mais 309 casos de infeção, num total de 12137.



Portugal tem 20323 recuperados, com mais 244 pessoas recuperadas da Covid-19 em 24 horas no nosso país.











A nível global, e desde que o novo coronavírus foi detetado em dezembro em Wuhan, na China, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 377 mil mortos e infetou mais de 6,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,6 milhões de doentes foram considerados curados.