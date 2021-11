Covid-19. Portugal com 5 mortes e 491 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou esta segunda-feira cinco mortes por covid-19, elevando para 18.162 o número total de óbitos registados devido à pandemia desde março de 2020.







Nas últimas 24 horas foram confirmados 491 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Ao todo contabilizam-se 1.091.142. infetados no país em mais de ano e meio de pandemia.Mais 436 pessoas recuperaram da infeção em 24 horas, com o número de casos ativos a crescer ligeiramente para quase 32 mil.Encontram-se internadas 360 pessoas (mais 25 nas últimas 24 horas), 60 delas em unidades de cuidados intensivos (mais uma em relação ao dia anterior).A taxa de incidência subiu esta sexta-feira para os 101,5 casos por cada 100 mil habitantes a nível nacional e 101,9 no Continente. O R(t) nacional do vírus da covid-19 é de 1,05.