As mais lidas

Covid-19. Portugal com 17 mortes e 10.066 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou este domingo mais 17 mortes por covid-19, aumentando para 21.199 o total de vítimas mortais desde o início da pandemia.







Portugal Covid-19 Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 10.066 novos casos, com o total de infetados a ser superior a 3,3 milhões em pouco mais de dois anos.O número de casos ativos voltou a descer, para cerca de 478 mil, tendo sido registados mais 11.203 recuperados da doença. A incidência é atualmente de 1.512 casos por cada 100 mil pessoas nos últimos 14 dias, enquanto o R(t) situa-se nos 0,78.A mortalidade, que o Governo definiu um limite de 20 para Portugal avançar para o próximo nível de desconfinamento, está agora nos 35,7 óbitos por cada milhão de pessoas nas últimas duas semanas.Atualmente estão internadas com covid-19 1.208 pessoas, mais 19 em relação ao dia anterior. Destas, 82 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, menos três que no sábado.