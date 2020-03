Covid-19: Número de infetados em lar de Santo Tirso subiu para 20

O número de infetados com a covid-19 no lar Dra. Leonor Beleza, em Santo Tirso, subiu para 20, sendo nove utentes e 11 colaboradores, após serem conhecidos os testes feitos na sexta-feira, disse hoje à Lusa a porta-voz.

"Todos os utentes que testaram positivo estavam em isolamento profilático desde 24 de março, encontrando-se estáveis. As famílias foram contactadas e mantêm o apoio e a confiança nos nossos profissionais", lê-se na publicação na página da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso, dona do lar, no Facebook.

Com 93 utentes e 61 colaboradores o lar debate-se, agora, com "a falta de material para continuar com os testes", disse à Lusa Sara Almeida e Sousa.

"Os testes efetuados ao longo do fim de semana foram feitos com material [zaragatoas] de que já dispúnhamos na Unidade de Cuidados Continuados e na Clínica de Gastroenterologia e depois levados por nós para laboratório, mas acabaram e hoje, apesar dos múltiplos contactos feitos, para privados e para o Serviço Nacional de Saúde, não conseguimos nada", lamentou.

Perante isto, Sara Almeida e Sousa contabilizou, entre utentes e colaboradores, "99 pessoas à espera de ser testadas", vincando que "a maior parte dos utentes não apresenta sintomas, e as que os apresentam não estão associados à covid-19", admitindo, contudo, "que alguns venham a testar positivo".

Segundo o balanço oficial de hoje, Portugal regista 140 mortes e 6.408 casos de infeções confirmadas da doença.