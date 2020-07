Covid-19: Número de casos ativos sobe para nove na Madeira

A Madeira registou um novo caso de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para nove o número de doentes ativos, num total de 102 assinalados no arquipélago, já com 93 recuperados, indicou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"Trata-se do caso do viajante testado à covid-19 no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e que se encontrava em estudo no dia de ontem [sexta-feira]", refere a entidade em comunicado.

O IASAÚDE esclarece que os nove casos ativos são importados e foram identificados na Unidade de Rastreio do Aeroporto da Madeira, indicando também que quatro doentes estão internados no Hospital Central do Funchal.

"Até ao dia 18 de julho, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.559 notificações de casos suspeitos de covid-19, 1.457 das quais não se confirmaram", lê-se no comunicado.

O primeiro caso positivo de infeção pelo novo coronavírus no arquipélago foi assinalado no dia 16 de março.

No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, que teve início a 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 8.199 colheitas para teste à covid-19, realizadas até às 17:15 do dia de hoje.

Atualmente, 9.949 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso à aplicação 'MadeiraSafeToDiscover', 4.680 destas pessoas estão em vigilância ativa.

"No que respeita ao total de testes à covid-19 realizados na região, foram processadas 33.359 amostras até ao fim do dia 17 de julho", indica o IASAÚDE.

Em Portugal, morreram 1.684 pessoas das 48.390 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 596 mil mortos e infetou mais de 14 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.