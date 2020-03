Ministério da Educação criou uma brigada de profissionais que estão a partir de hoje disponíveis para acompanhar e dar apoio às escolas na sua adaptação ao ensino à distância face à pandemia covid-19 , anunciou a tutela.

"Num momento em que, por conta do surto epidemiológico que o país atravessa, é imperativa a adaptação do processo de ensino-aprendizagem, esta equipa tem como função garantir um acompanhamento de proximidade às escolas", escreve o Ministério da Educação em comunicado.

A equipa composta por mais de uma centena de profissionais, integrados em áreas como literacia, tecnologia e currículo, vai contribuir para recolher e partilhar boas práticas que estejam a ser adotadas pelas escolas, mas também para reunir as principais dificuldades que os professores e diretores estejam a sentir.

Segundo o Ministério da Educação, a brigada "estamos on com as escolas" serve, sobretudo, para dar um "apoio especializado em algumas necessidades identificadas pelas escolas, possibilitar uma harmonização de tarefas e procedimento, e garantir que as redes de escolas já constituídas se mantêm ativas".