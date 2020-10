Covid-19 levou 40 mil a centros de saúde na última semana

O número de consultas por Covid-19 em centro de saúde disparou nas últimas semanas e foi já superior a 40 mil por semana (ou 6.000 por dia) na semana entre 28 de setembro e 4 de outubro.

De acordo com o primeiro boletim de vigilância epidemiológica da gripe, citado pelo Público, o valor aproxima-se ao registado no pico da epidemia, entre fim de março e início de abril – mas número de mortes diárias é metade do que o da altura. Ao mesmo tempo, os internamentos estão a aumentar, mas ponto de rutura do SNS parece estar ainda longe.

A grande maioria dos utentes são crianças, adolescentes e adultos até aos 49 anos, apesar de todos os grupos etários registarem crescimento. E especialistas avisam ao jornal que capacidade para conter cadeias de transmissão pode já estar em risco.