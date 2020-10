Covid-19: Lar da Santa Casa da Misericórdia do Fundão com 40 pessoas infetadas

O Lar da Santa Casa da Misericórdia do Fundão, no distrito de Castelo Branco, tem 40 pessoas com resultado positivo de infeção pelo novo coronavírus, sendo 29 utentes e 11 funcionários, foi hoje divulgado.

"A generalidade dos casos positivos é assintomática e nenhum utente inspira, ao momento [terça-feira à noite] cuidados de saúde especiais", lê-se num comunicado conjunto da instituição e da autarquia local.

A informação especifica que, "nesta fase, e em cumprimento do plano de contingência previamente definido, todos os utentes que testaram positivo ficaram em isolamento".

Segundo o referido, ainda se aguarda o resultado de alguns testes, dado que, entre utentes e funcionários, a testagem abrange 138 pessoas daquela estrutura, localizada na estrada que liga o Fundão a Aldeia de Joanes (conhecido como antigo edifício).

Em relação aos utentes que testaram negativo "serão colocados em isolamento noutro edifício da cidade".

Além disso, o "Lar da Misericórdia será integralmente desinfetado" e as redes de contacto já estão a ser testadas.

A Santa Casa e a Câmara do Fundão explicam ainda que estão a trabalhar em estreita colaboração com a delegada de saúde e mostram-se conscientes da "delicadeza da situação" e garantem tudo será feito para garantir a saúde e segurança de todos os utentes e funcionários.

