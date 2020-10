Covid-19: Já só existem 17 concelhos sem casos. Veja no mapa a situação no seu

Numa altura em que a média diária de novos casos de infeção pelo coronavírus nos últimos sete dias atingiu um máximo de 1.146,9 em Portugal, existem ainda 17 municípios sem infeções ou com dois ou menos casos.Em contrapartida, são já 35 os concelhos do país que somam mais de meio milhar de infetados desde o início da pandemia. E quase metade destes municípios (17) superam os mil casos.Só na última semana, foram 15 os concelhos com mais de uma centena de novos infetados. Já com mais de 50 novos casos são 24 os municípios e em 84 concelhos foram reportados pelo menos 10 casos adicionais.Lisboa, o município mais populoso do país, registou a maior subida semanal, com 495 novos infetados, mantendo-se como o concelho com mais casos: 7.460.O Porto superou Sintra em número de novos casos na última semana. A Invicta registou mais 363 infetados, enquanto Sintra, o segundo concelho com mais residentes, somou 306 novos casos.Ainda acima da centena de casos nos últimos sete dias contam-se os concelhos de Loures (237), Cascais (203), Vila Nova de Gaia (168), Seixal (140), Guimarães (139), Paços de Ferreira (124), Vila Franca de Xira (123), Odivelas (120), Amadora (119), Oeiras (113), Matosinhos (111) e Bragança (110).Dos 17 concelhos sem casos (ou com menos de três), sete são no Alentejo, seis nos Açores, três na região Centro e um no Norte. Todos estes municípios têm pouca população, sendo Penalva do Castelo aquele que tem mais residentes: 7.115.Portugal contabiliza atualmente 87.913 casos de infeção desde o início da pandemia.