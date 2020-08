Covid-19: já morreram 688 idosos que moravam em lares

A ministra da Saúde referiu que, desde o início da pandemia, das 1.786 mortes por covid-19 registadas, 688 eram pessoas que residiam em lares. A governanten referiu ainda que maior parte destas pessoas não morreu no lar, mas sim num hospital, como aconteceu com maior parte dos óbitos.

"Muitos utentes em lares faleceram no hospital. Dos 18 óbitos identificados como sendo do surto de Reguengos, só 3 aconteceram no lar. As restantes 15 morreram no hospital", referiu Marta Temido durante a conferência de imprensa sobre o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.



Ainda no que diz respeito ao surto em lares, a ministra da Saúde refere que se está a verificar uma "evolução poisitiva" nestes estabelecimentos, verificando-se atualmente 69 estruturas com casos de covid-19, num total de 563 residentes infetados e 225 funcionários. "Já chegamos a ter 365 entidades onde havia casos positivos e 2.500 utentes infetados e mais de mil funcionários infetados", disse a minsitra que recordou ainda que existem, no país, "2.500 estruturas residenciais para idosos, com licenciamento", além de um conjunto de estruturas não licenciadas, mas que continuam a ser acompanhadas e que no total são monitorizadas "cerca de 2.600 estruturas".



Já sobre o surto no lar de Reguengos de Monsaraz em que morreram 18 pessoas, Temido afirmou que "as responsabilidades que possam vir a ser apuradas relativamente a esta situação vão ser apuradas em sede própria" e que o Ministério da Saúde está a analisar os documentos que recebeu através da sua estrutura responsável pela inspeção, a Inspeção Geral das Atividades em Saúde. "Interessa-nos perceber, face aos documentos enviados, quais os aspetos que merecem da nossa parte uma responsabilidade específica, designadamente em termos de procedimentos, mas também em termos de responsabilidades eventualmente disciplinares", continuou a governante.



Festa do Avante está a ser preparada



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou que os trabalhos de preparação para a Festa do Avante estão a ser acompanhados de perto pela DGS e em cooperação com entidade responsável pela organização da festa.



Graça Freitas referiu que a Direção-Geral de Saúde pediu à organização do evento um conjunto de "documentos técnicos que permitam apreciar com rigor e de forma objetiva como é que está previsto que o evento decorra".



A diretora-geral da Saúde salientou ainda que se tratam de trabalhos de preparação "de rigor e de minúcia e que implicam da parte das várias estruturas envolvidas uma ampla conversação".