Covid-19. Governo estende horário de supermercados de Lisboa até às 22h

Após ter dado indicações, na passada terça-feira, para o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais e serviços da Área Metropolitana de Lisboa (AML) até às 20h, o Governo decidiu abrir algumas exceções.





No Conselho de Ministros desta quinta-feira, ficou decidido que os super e hipermercados poderão estar abertos até às 22 horas, de acordo com o documento apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa. As exceções ao encerramento às 20h estendem-se ainda à restauração para serviço de refeições e take-away, ao abastecimento de combustíveis, a clínicas, consultórios e veterinários, a farmácias, funerárias e equipamentos desportivos, para os quais não é especificada a hora limite de encerramento.

Está ainda interdita a venda de álcool nas estações de serviço a qualquer hora do dia, acrescentou António Costa na conferência de imprensa que seguiu o Conselho de Ministros. Na AML, onde vigorará o estado de contingência durante os próximos 15 dias, os ajuntamentos ficam ainda limitados a 10 pessoas.



O prolongamento do horário dos supermercados além das 20 horas foi uma reivindicação feita pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e pela Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), que alertaram o Governo para o risco de concentração de pessoas nestes espaços nas horas que antecedem o encerramento.