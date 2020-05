Os transportes públicos começaram esta segunda-feira a circular com lotação máxima de dois terços da sua capacidade e os utentes têm de usar obrigatoriamente máscaras ou viseiras, devido à pandemia da covid-19, prevendo-se coimas entre 120 e 350 euros.

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, revelou esta segunda-feira que vai haver "dificuldades" no acesso aos meios de transporte público nestes primeiros dias após o fim do estado de emergência, principalmente no acesso a comboios suburbanos, os que, por norma viajam com maior lotação.As delcarações de Pedro Nuno Santos acontecem no dia em que entram em vigor novas regras para andar nos transportes públicos, à boleia da abertura parcial da economia.Mas esta lotação vai deixar muitas pessoas sem poder utilizar o comboio que normalmente apanhariam, sendo necessário um reforço da oferta que o ministro grante ser difícil de vir a acontecer até poruqe não há comboios. ": "Vamos monitorizando a utilização dos nossos comboios, mas nas linhas onde já temos alguns problemas é praticamente impossível reforçarmos a oferta porque temos o canal nas horas de ponta cheio – ou seja, temos dificuldade em conseguir injetar mais comboios nas horas de ponta. E, por isso, vamos ter de lidar com esta dificuldade", disse o governante aos jornalistas esta manhã, confirmando que haverá muitas pessoas a querer regressar ao trabalho e a querer usar o comboio, mas que para já não será possível."Há uma dimensão de responsabilidade individual que nós queremos que as pessoas incorporem, para garantir que o comboio não está sobrelotado, que não entram num comboio já muito cheio e que usam sempre a máscara não só no comboio mas na estação".