Covid-19 em Portugal: mais duas mortes e 315 casos em 24 horas

O número de vítimas mortais em Portugal devido à pandemia de Covid-19 subiu este domingo para 1.840, com um aumento de dois óbitos nas últimas 24 horas.Os casos de infeção chegaram aos 60.258, com mais 315 casos registados desde o dia anterior.Há no País 42.953 recuperados do novo coronavírus, mais 160 nas últimas 24 horas.Dos 354 doentes internados em Portugal (mais nove), 43 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais dois).

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 880.396 mortos e infetou mais de 26,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.