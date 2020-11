Covid-19 em Portugal. Mais 6.994 casos e 69 mortes em 24 horas

O número de infeções por covid-19 em Portugal aumentou esta quinta-feira para 243.009, com mais 6.994 casos confirmados nas últimas 24 horas. A maioria dos contágios verificou-se no Norte: mais 4.415 casos identificados em 24 horas.Os óbitos resultantes da pandemia chegaram aos 3.701, tendo-se registado um aumento de 69 vítimas mortais desde o dia anterior.Há no País, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), 157.924 recuperados da doença, uma subida de 4.222 em 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos e 55,6 milhões de pessoas foram infetadas em todo o mundo.

Verificou-se a entrada de mais 26 pessoas em unidades de cuidados intensivos. Há menos 34 pessoas internadas que na quarta-feira.Ao todo, 3.017 pessoas estão internadas, 458 em cuidados intensivos.