Portugal registou mais 3.817 infetados nas últimas 24 horas. Morreram também 62 pessoas desde esta segunda-feira. Portugal passa então as três mil mortes, registando atualmente 3.021 mortes causadas pelo novo coronavírus.

No total, o país contabiliza 3.021 mortes e 187.237 pessoas infectadas desde o início da pandemia em Portugal, em março deste ano, revela a Direcção-Geral da Saúde (DGS) no boletim epidemiológico desta terça-feira.Houve uma diminuição no número de casos ativos à boleia dos recuperados. O boletim epidemiológico desta terça-feira dá conta que em 24 horas foram declarados como recuperados da doença 4.795 pessoas. O número de casos ativos baixa assim para os 77.338, menos 1.040 do que esta segunda-feira.Encontram-se internadas 2.742 pessoas com a doença, mais 91 nas últimas 24 horas. No entanto houve nove altas das unidades de cuidados intensivos, estando o número reduzido para 382 pacientes eme stado crítico.