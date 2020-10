Covid-19 em Portugal: mais 27 mortes e 2.447 casos em 24 horas

A pandemia de Covid-19 em Portugal fez mais 27 vítimas mortais nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 2.343.De acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), confirmaram-se desde o dia anterior mais 2.447 novos casos do novo coronavírus. O total de casos é agora de 121.133.Há no País mais 1.079 recuperados da doença, num total de 69.956.Dos 1.672 doentes internados em Portugal (mais 98 em 24 horas), 240 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais dez).

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e quase 42,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo.