Covid-19: DGS recomenda dose de reforço a maiores de 18 anos

Assim, deve ser alargada a terceira dose a toda a população maior de idade.Portugal está, neste momento, a dar a dose de reforço aos maiores de 40 anos que foram vacinados com a Janssen e já aprovou a vacinação dos maiores de 50 anos.Têm a terceira dose 23% da população, ou seja, mais de 2,5 milhões de pessoas já levaram a terceira dose.Segundo a DGS, "os dados dados e a evidência disponíveis indicam um claro benefício da vacinação contra a COVID-19 com dose de reforço para as pessoas com 40 ou mais anos de idade e das pessoas com 18 aos 39 anos com comorbilidades". Desta forma, as autoridades de saúde esperam assegurar "uma proteção reforçada das pessoas que atualmente constituem cerca de 94% dos internados".