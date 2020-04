Covid-19 adia cirurgias no IPO de Coimbra

O Instituto Português de Oncologia em Coimbra tem estado a adiar cirurgias devido à pandemia do novo coronavírus, apurou, hoje, a SÁBADO.

Uma médica a padecer da covid-19 teve de ser assistida no polo de S. Martinho do Bispo do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Alguns médicos estão em quarentena, na sequência de abordagens a pessoas sob suspeita de se encontrarem infetadas pelo novo coronavírus, situação que abrange, pelo menos, duas enfermeiras instrumentistas.

Neste contexto, houve necessidade de reprogramar a realização de intervenções cirúrgicas em doentes cujo estado de saúde é compatível com adiamentos.

"O diferimento das cirurgias é, compreensivelmente, mal aceite pelos pacientes, sendo um doente oncológico uma pessoa naturalmente fragilizada, mas os adiamentos significam que, felizmente, são toleráveis pelos destinatários das operações", indicou um médico auscultado pela SÁBADO.

Embora hajam sido subtraídos a atendimento das pessoas afetadas pela presente pandemia, os centros regionais do IPO tiveram de passar a tratar novos doentes oncológicos cujo acolhimento deixou de poder ser feito pelos hospitais centrais.

No tocante ao Centro Regional do IPO/Centro, um espaço denominado "hotel para doentes", concebido para albergar os que rumam a Coimbra provenientes dos distritos vizinhos, e outro vocacionado para cuidados paliativos tiveram de ser reconvertidos para acolher pessoal interno sob suspeita de padecer da covid-19.

A renovação do sector cirúrgico do IPO de Coimbra, mediante requalificação de instalações, foi dotada, há um ano, de 28,81 milhões de euros ao abrigo de uma resolução do Conselho de Ministros.