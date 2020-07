Covid-19: 42 casos confirmados em surto no Carregado

Graça Freitas adianta que são já 42 os casos confirmados de covid-19 no âmbito de um surto numa fábrica do Carregado, do concelho de Alenquer.Foram realizados mais de 300 testes a trabalhadores da indústria de cerâmicas, cujas instalações tiveram de ser desinfetadas. Cerca de 170 estão à espera de receber os resultados.O siurto foi detetado na fábrica Geberit, na zona industrial do Carregado. Esta unidade de produção da Geberit, no Carregado, já foi encerrada e todos os trabalhadores foram enviados para as respetivas residências.Em maio, tinham sido detetados dois casos de Covid-19 nesta fábrica. Então, a Administração Regional de Saúde considerou que o surto estava controlado e que a Geberit poderia continuar a laboral.