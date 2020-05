Covid-19: 13 mortos nas últimas 24 horas em Portugal

No total já morreram 1.302 pessoas desde que a pandemia chegou a Portugal no início de março. Há 7.705 recuperados e 30.471 infetados, mais 271 nas últimas 24 horas.O número de infetados aumentou em cerca de 0,9% para 30.471 casos confirmados até ao momento.O número de pessoas internadas desceu para as 550, menos 26 do que as registadas esta sexta-feira.A maioria (69%) dos novos infetados encontra-se de novo na região de Lisboa e Vale do Tejo. São 186 dos 271 novos casos.A região Norte é a que regista o maior número de mortos (732), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (309), do Centro (230), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.