Correção ao texto sobre Catarina Martins

1

A 14 de maio:

Luís Osório publicou na sua página de Facebook o seguinte post: "Há duas semanas enumerei algumas das pessoas que colaboraram com o Zapping, programa da minha autoria que está outra vez a ser exibido na RTP 2 (nas madrugadas de segunda a sexta). Esqueci-me por completo da colaboração de uma jovem atriz que, mais tarde, se tornaria uma líder partidária extraordinariamente influente. São 16 segundos, mas valem bem a pena"

O programa, na altura ainda disponível na box, não permitia questionar a identificação feita pelo próprio autor do programa e também escritor, ex-jornalista e ex-diretor do jornal A Capital, assim como autor de vários programas na RTP. Isto, porque a "jovem atriz" não tem nenhuma legenda e nos créditos do programa a única mulher citada é a também atriz Marina Albuquerque, que no programa faz uma entrevista a Tarzan Taborda – e não é a entrevistada identificada por Osório.

2

A 21 de maio:

A SÁBADO publicou um texto com excertos do referido programa. A pessoa identificada por Luís Osório como Catarina Martins usa expressões como "esta merda de país".

Catarina Martins comenta no Facebook o post da semana anterior: "Luís, gostaria muito de ter participado no Zapping mas nunca aconteceu. Julgo que é um sketch da Marina Albuquerque."

A 22 de maio:

Novo post de Luís Osório: "Na semana passada, inadvertidamente, afirmei que Catarina Martins tinha participado no Zapping, programa da minha autoria (já lá vão uns 20 anos). Afirmei-me surpreso na medida que, por estranho que parecesse, não me recordava de ela ter colaborado. Com tantos nomes ilustres esquecera-me do dela. Afinal, pus a pata na poça. A atriz na imagem não é Catarina Martins, mas sim Marina Albuquerque. Falei ontem alguns minutos com a coordenadora do Bloco de Esquerda e ainda nos rimos um bocadinho com a situação… de qualquer maneira peço muitas desculpas à Catarina, que grande argolada a minha."

3

A SÁBADO contactou Luís Osório, e posteriormente também Marina Albuquerque – que não é de facto a entrevistada que é confundida com Catarina Martins, como o autor do programa e a líder do BE sugeriram. Outras fontes da produção e a própria Marina Albuquerque admitiram outra possibilidade: seria afinal Inês Câmara Pestana. Contactada pela SÁBADO, a atriz desconhecia o post e a polémica e pediu para ver o filme. Mas, depois de ver, nenhuma dúvida: "Sou eu". O seu nome não surge no genérico, créditos, ou em qualquer parte do programa, o que teria evitado a confusão.

Contrariamente ao que afirma o BE, a entrevista em causa também não se trata de um sketch, mas fazia parte de uma rubrica regular de testemunhos recolhidos para o Zapping.

A SÁBADO pediu ainda acesso ao programa à RTP, pois já não está disponível na box nem na RTP Play e reviu o episódio e os créditos para reconfirmar que a atriz nunca é identificada.

4

Naturalmente, há um erro por parte da SÁBADO, que lamentamos profundamente e que cumpre assumir. Assim como pedir desculpas públicas a Catarina Martins pelo mesmo e também pelo constrangimento que possa ter provocado.