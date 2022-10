Costa volta à mesma música, mas o disco mudou

Há um ano, António Costa citava Jorge Palma, com um piscar de olho à esquerda. Desta vez, volta a Palma, mas só fala para o PS.

"Faz amanhã um ano que, tomando de empréstimo as palavras de Jorge Palma, garanti nesta tribuna que ‘enquanto houver ventos e mar a gente não vai parar’. Não parámos! E não vamos parar!". A alusão musical serviu a António Costa para encerrar o discurso de apresentação do Orçamento do Estado, recuperando o refrão de uma música que hoje já não tem o mesmo sentido.