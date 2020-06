As ambulâncias entravam pela cadeia de São Paulo, em Luanda, poucos minutos antes da meia noite. E a ordem não demorava a chegar aos presos escolhidos pela polícia política: "Tu, arruma as tuas coisas". Quando isso acontecia, descreve António Costa e Silva à SÁBADO, "sabíamos que aquelas pessoas iam para a morte".

António Costa e Silva Foto: JOSÉ SENA GOULÃO / LUSA

O homem agora nomeado pelo primeiro-ministro para desenhar o plano de relançamento da economia portuguesa tinha pouco mais de 20 anos quando pensou que ia ser fuzilado. "Queriam que eu assinasse uma declaração a dizer que era um agente da CIA, uma coisa surreal. Como não assinei continuaram a fazer as torturas habituais, até que um dia chamaram-me. Venderam-me os olhos, algemaram-me e puseram-me nessa ambulância. Quando me encostaram ao paredão, não aconteceu nada", conta. "Acho que tive sorte – era para ver se eu cedia. Mas tive muitos camaradas e colegas que foram mortos. O meu grupo foi barbaramente torturado durante meses na prisão."



Conheça a história incrível de Costa e Silva ao longo de quase três anos de prisão na Angola do final dos anos 70, contada pelo próprio. Conheça ainda o percurso do principal especialista e gestor português na área do petróleo e do gás, presidente da petrolífera Partex, que entra agora na arena política a convite do primeiro-ministro.