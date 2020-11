António Costa diz estar "absolutamente descansado" com a investigação do Ministério Público a um ministro e um secretário de Estado do seu Governo. A SÁBADO avançou esta quinta-feira que vários membros são visados e que dois são mesmo suspeitos: o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba.

O processo visa indícios de tráfico de influências e de corrupção, entre outros crimes económico-financeiros. Governantes são suspeitos de favorecimento do consórcio EDP/Galp/REN no milionário projeto do hidrogénio verde para Sines.

Em entrevista à Antena 1, Costa disse estar "descansado": "Estou absolutamente descansado porque confio nas instituições e no Estado de Direito", disse, acrescentando que "não há sequer suspeitos" e lembrando que Siza Vieira e Galamba apresentaram queixa-crime por denúncia caluniosa.

O primeiro-ministro disse ainda que "uma das grandes garantias dos portugueses e que em Portugal ninguém está acima da lei e quando há suspeita a justiça investiga".

"Quando houver suspeita sobre mim, a justiça há de investigar mas nos sítios próprios."