O primeiro-ministro, António Costa, começou a abrir caminho para um regresso moderado à normalidade, depois do início de surto de Covid-19 no país, esta quinta-feira. No parlamento, afirmou que é necessário "conviver com o vírus", anunciando intenções de reabrir gradualmente serviços e comércio a partir do mês de maio.

Em entrevista ao Expresso, este sábado, desvendou a intenção de reabrir também as praias por essa altura – mas com restrições, até porque "o vírus não hiberna no verão". "A aglomeração não pode existir. As autarquias e as capitanias vão ter de tomar as medidas necessárias para que possamos ir à praia sem que se verifique uma aglomeração. O que os cientistas nos dizem é que este vírus não hiberna no verão", afirma ao semanário. O chefe de Governo adiantou ainda que, se tudo correr bem em abril, haverá reunião do Conselho de Ministros no próximo dia 30 para deliberar a reabertura de portas ao comércio. Já o teletrabalho é para manter, até para ganhar tempo na reorganização dos transportes públicos.