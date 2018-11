Paddy Cosgrave elogiou a capital e o País no discurso de abertura da Web Summit.

A terceira edição da cimeira tecnológica Web Summit em Lisboa iniciou-se, este segunda-feira, pontualmente pelas 18h30, mostrando que em contexto de inovação, a tradição ainda é o que era.



O fundador do evento internacional foi novamente a primeira voz e a primeira cara em cima do palco montando num lotado Altice Arena e decorado com contentores de plástico, cuja iluminação interior vai mudando de cor, e sofás de fabrico português.



Paddy Cosgrave desceu desse palco no momento que já "é tradição", como o próprio descreveu: "apresentem-se a três pessoas junto de vocês".



E muitas centenas de pessoas o fizeram, fazendo um burburinho ao percorrer a sala que vai acolher os principais oradores até quinta-feira, mas também uma novidade, um encontro diário matutino, pelas 09h00, entre empreendedores a começar e financiadores.



O discurso de abertura deu, como esperado, as boas-vindas aos participantes de todo o mundo, com Paddy Cosgrave a deixar uma promessa aos estreantes: "Se esta é a vossa primeira vez em Lisboa, não será a última. Portugal é um local especial e nós apaixonamo-nos".



E essa 'paixão' fez prolongar o contrato inicial de três anos, com mais dois anos de opção, para dez anos, como recordou hoje o fundador da cimeira e o que mereceu aplausos da plateia.



Cosgrave afirmou como este é o "maior encontro de empreendedores" e como ao longo dos próximos dias se multiplicarão encontros e conversas de pessoas que "podem transformar carreiras, empresas, cidades e países".