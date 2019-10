O cadáver de uma mulher foi encontrado hoje dentro de uma mala de viagem numa urbanização em Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, disse fonte policial à agência Lusa.A mesma fonte adiantou que um cidadão encontrou a mala de viagem quando passeava o cão, num caminho pedonal de acesso à Urbanização Fonte do Ouro, na vila de Arruda dos Vinhos, e alertou as autoridades cerca das 14:00.Chegados ao local, os militares da GNR abriram a mala e encontraram, no seu interior, o cadáver de uma mulher, na casa dos 30 anos, com vestígios de sangue.A mesma fonte explicou que o crime teria sido "recente", uma vez que o corpo não apresenta sinais de decomposição nem de mau cheiro, e a mala teria sido colocada ali "há pouco tempo", tendo em conta que o popular tinha passado no local horas antes, também para passear o cão.O corpo da mulher não foi ainda identificado, não havendo registo de desaparecidos na região.A Polícia Judiciária encontra-se no local a recolher provas e vai investigar o alegado homicídio.