Coronavírus: Média das mortes em Portugal é de 81,4 anos

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, informou este sábado que a idade média das 687 vítimas mortais por Covid-19 em Portugal é de 81,4 anos, com o óbito mais novo a acontecer a uma pessoa de 40 anos e o mais velho a uma de 102 anos.





No entanto, ressalva Graça Freitas, a região Centro tem conhecido a maior média de idades em óbitos do país, com as mortes por Covid-19 a acontecerem aos 83,5 anos - o que pode explicar o porquê de ser a região com a taxa de letalidade mais elevada do país.A dirigente da DGS indicou ainda que a maior parte das mortes acontece nos hospitais e que as diferenças nos óbitos entre sexo são mínimas. Neste momento, 50,6% das vítimas são homens e 49,4% mulheres - embora a maioria dos casos diga respeito a mulheres.Graça Freitas apontou também que cerca de 40% destas mortes ocorreram em pessoas com várias patologias associadas, mas salientou que "não é fatalidade ser idoso, mas sim ser doente e morrer de Covid-19".