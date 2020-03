As empresas de telecomunicações vão poder abrandar, bloquear e restringir serviços de comunicações eletrónicas durante a epidemia da covid-19, para garantir acesso ininterrupto a serviços essenciais, como os de saúde ou segurança, segundo um decreto-lei, publicado segunda-feira em Diário da República e que entrou em vigor esta terça-feira.



Relacionado Nobel da Química garante que coronavírus não será tão fatal Coronavírus: Conheça todas as medidas para o Estado de Emergência Coronavírus: todas as medidas para a agricultura, pescas e outra atividades económicas Coronavírus: Lar em Resende com 10 casos positivos O diploma determina que as empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público "devem dar prioridade à continuidade da prestação dos serviços críticos" e define quais os serviços, como os de voz e de mensagens curtas (SMS) suportados em redes fixas e móveis, os de "acesso ininterrupto" aos serviços de emergência (incluindo a informação sobre a localização da pessoa que efetua a chamada, e a transmissão ininterrupta dos avisos à população), e os serviços de distribuição de sinais de televisão linear e televisão digital.



As medidas agora implementadas pelo Governo, aplicáveis retroativamente a 20 de março, pretendem identificar e acautelar o correto funcionamento de serviços de comunicações eletrónicas considerados críticos e os clientes que devem ser considerados prioritários, bem como definir as medidas excecionais e de caráter urgente que as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas devem adotar para garantir a continuidade desses serviços.

Estes serviços essenciais deverão ser prestados de forma ininterrupta a toda a população, uma vez que a mesma se encontra sujeita a uma maior permanência nas suas residências (muitas pessoas em situação de teletrabalho), realidade que impactua diretamente nas exigências de gestão da capacidade das redes fixas e móveis de suporte aos serviços de comunicações eletrónicas.

Finalmente, este pacote de medidas procura assegurar a continuidade dos serviços de comunicações eletrónicas a entidades prioritárias, como sejam os prestadores de cuidados de saúde e as forças de segurança.

Serviços críticos, que se pretende assegurar a continuidade:

a) Serviços de voz e de mensagens curtas (SMS) suportados em redes fixas e móveis;

b) Serviços de emergência, incluindo a informação sobre a localização da pessoa que efetua a chamada, e a transmissão ininterrupta dos avisos à população;

c) Serviços de dados suportados em redes fixas e móveis em condições que assegurem o acesso a um conjunto de serviços de internet;

d) Serviços de distribuição de sinais de televisão linear e televisão digital terrestre.



Coronavírus: todas as medidas para a agricultura, pescas e outra atividades económicas Está a sentir os efeitos do coronavírus e do Estado de Emergência no seu negócio? O Estado disponibilizou milhões em apoiuos para os mais diversos negócios do país. Conheça aqui todas as medidas aprovadas para a agricultura, para a pesca e outras atividades económicas.







Clientes considerados críticos:

a) Serviços e organismos do Ministério da Saúde e as entidades prestadoras de cuidados de saúde integradas na rede do Serviço Nacional de Saúde;

b) Entidades responsáveis pela gestão, exploração e manutenção do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal;

c) Ministério da Administração Interna;

d) Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores;

e) Estado-Maior-General das Forças Armadas e os Ramos das Forças Armadas;

f) Gabinete Nacional de Segurança;

g) Postos de Atendimento de Segurança Pública;

h) Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira;

i) Serviços de apoio ao funcionamento da Presidência da República, dos Representantes da República nas Regiões Autónomas, da Assembleia da República, das Assembleias Legislativas Regionais, do Governo e dos Governos Regionais;

j) Serviços públicos especialmente carecidos de suporte, como, designadamente, a Segurança Social, o Instituto dos Registos e Notariado, I. P., o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, o Diário da República Eletrónico, a Agência para a Modernização Administrativa, I. P., a Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Aeronáutica Nacional;

k) Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Banco de Portugal e as entidades administrativas reguladores independentes;

l) Operadores de serviços essenciais para assegurar a segurança do ciberespaço;

m) Proprietários ou operadores de infraestruturas críticas;

n) Ministério da Educação, incluindo agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino, os estabelecimentos de ensino particulares, cooperativos e do setor social e solidário, e outras entidades prestadoras de serviços de ensino a distância, bem como entidades que disponibilizam ferramentas de formação e educativas de base em linha.

Medidas excecionais a adotar pelas empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletróncias acessíveis ao público:

a) Gestão de rede e de tráfego, incluindo a reserva de capacidade na rede móvel;

b) Priorização na resolução de avarias e de perturbações nas redes e serviços de comunicações eletrónicas;

c) Reposição de serviços críticos suportados em redes fixas através de sistemas, meios, e tecnologias utilizados em redes móveis.



Medidas de gestão de rede e de tráfego:

a) Escalonamento do encaminhamento de categorias de tráfego, pela seguinte ordem decrescente de prioridade

b) Limitação ou inibição de funcionalidade, como seja serviços audiovisuais não lineares (videoclubes, video-on-demand, plataformas de videojogos, etc.);

c) Possibilidade de bloqueio, abrandamento, alteração, restrição ou degradação de conteúdos para assegurar uma melhor gestão de rede nesta conjuntura;

d) Possibilidade de envio de tráfego específico de serviços de comunicações interpessoais, através de aplicações de mensagem instantânea ou de voz, sem restrições;

e) Possibilidade de reservar, de forma preventiva, capacidade ou recursos de rede nas redes móveis para os serviços de voz e de SMS.