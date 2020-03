inteiramente em inglês

Um aluno da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) testou positivo para o coranavírus Covid-19, anunciou esta sexta-feira a universidade em comunicado, acrescentando que foram suspensas todas as atividades nocampus, incluindo os funcionários não docentes."Soubemos durante a noite que um membro da nossa comunidade de estudantes testou positivo para COVID-19. O aluno é de nacionalidade portuguesa. O estudante passou férias no exterior no início deste mês num país que não era considerado uma área de transmissão ativa do vírus na época. O aluno é, até o momento, assintomático", pode ler-se numpartilhado nosite da universidade portuguesa.Leia abaixo o comunicado assinado pelo reitor Daniel Traça na íntegra."Soube durante a noite que um membro da nossa comunidade de estudantes testou positivo para COVID-19. O aluno é de nacionalidade portuguesa. O estudante passou férias no exterior no início deste mês num país que não era considerado uma área de transmissão ativa do vírus na época. O aluno é, até o momento, assintomático"A Universidade Nova de Lisboa ativou de imediato o plano de contigência para o Covid-19.Pedi uma lista detalhada das áeras em que a aluna circulou pelo campus, bem como os contactos mais próximos que mateve durante esse período. Durante a manhã vamos informar todos os membros da comunidade que forem referenciados nessa lista.De acordo com os termos do plano de contigência, as instalações co campus de Carcavelos fecharam durante a noite. Elas não irão abrir durante a manhã, ficando dependentes da inspeção feita pelas autoridades que irá definir os próximos passos.Peço a todos os membros da nossa escola para não visitarem o campus esta manhã, esperando por nova informação que venha a ser fornecida durante o dia.De qualquer forma, as atividades escolares vão continuar a funcionar através do ensino à distância como anteriormente havia sido programado, e até à nossa reabertura.Os estudantes que não são de Lisboa poderão voltar às suas casas. Vamos garantir um regresso progressivo às salas de aula.Os que decidirem permanecer em Lisboa podem contar com o apoio permanente do nosso Life at Nova Team através do email lifeatnova@novasbe.pt Durante este período desafiante e incerto, dependemos na sua maioria da responsabilidade e do respeito de cada um de nós."