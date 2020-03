Coronavírus: Nova lança questionário sobre coronavírus

A Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa criou um barómetro para acompanhar a evolução da pandemia do Covid-19, do ponto de vista da Saúde Pública, bem como o seu impacto na comunidade nacional.A universidade pública criou então um questionário sobre como os portuguesers estão a reagir ao surto de coronavírus e a lidar com o mesmo na sua vida pessoal e profissional.O questionário pretende ainda avaliar a confiança dos portugueses no Governo e nos serviços de saúde nacionais.Os autores do estudo pretendem que o mesmo seja repetido daqui a uns meses para perceber a evolução dos portugueses.No seu mais recente boletim diário, a Direção-Geral da Saúde anunciou ao final da manhã de hoje que tinham morrido em Portugal 23 pessoas infetadas com o novo coronavírus, que provoca a doença da codiv-19.Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.